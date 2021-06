Des nouvelles importantes à venir sur Apple TV+, notamment de nouvelles séries, des bandes-annonces et la fin de l’essai gratuit pour de nombreux utilisateurs.

Liaison sera la première production française originale d’Apple, une série à suspense des temps modernes avec Vincent Cassel et Eva Green comme acteurs principaux. Liaison explorera « l’impact dévastateur des erreurs du passé sur l’avenir », dans un thriller avec des complots politiques et d’espionnage.

Le tournage a déjà commencé à Otter et la série comportera des dialogues en français et en anglais. Avec cette décision, Apple cherche à apaiser la pression de l’UE pour que davantage de contenu produit en Europe arrive sur la plate-forme, étant donné que la plupart des films et séries actuellement sur Apple TV+ sont des productions américaines ou canadiennes.

Apple a également publié la première bande-annonce de CODA, un film primé à plusieurs reprises et acclamé par la critique au Sundance Film Festival. Le film raconte l’histoire d’une jeune fille de dix-sept ans nommée Ruby (interprétée par Emilia Jones) qui fait partie d’une famille de sourds et qui, pour cette raison, est surnommée « CODA » (enfant d’adultes sourds). En tant que seul membre entendant de la famille, la vie de Ruby est centrée sur le fait d’avoir à équilibrer les responsabilités d’interprète pour ses parents (Marlee Matlin et Troy Kotsur), le travail sur le bateau de pêche familial et son nouvel amour de chanter dans la chorale de son école.

CODA sera disponible sur TV+ à partir du 13 août.

Pendant ce temps, Apple a envoyé les premiers e-mails pour alerter les utilisateurs intéressés que l’essai gratuit Apple TV+ est sur le point de se terminer. Pour beaucoup de gens, la date limite est fixée au mois de juillet.