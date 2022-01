Apple a répondu à la dernière plainte d’Ericsson concernant les brevets 5G par une contre-poursuite visant à interdire l’importation des stations de base mobiles de la société suédoise aux États-Unis.

Apple et Ericsson sont aux prises avec des accusations et des plaintes depuis un certain temps, car toutes les négociations pour renouveler l’accord de licence 5G ont échoué après la première stipulation datant de 2015.

Lire aussi : Ericsson poursuit Apple pour les brevets sans fil 5G

Dans la dernière plainte, Ericsson a précisé que l’accord précédent avec Apple a expiré et qu’un nouvel accord sur l’utilisation des technologies 5G n’a pas été conclu. Pour cette raison, Apple utilise désormais les technologies Ericsson sur iPhone et iPad 5G sans avoir aucune licence.

Selon Foss Patents, la contre-poursuite d’Apple exige que l’ITC impose une interdiction d’importation américaine sur les produits d’infrastructure mobile d’Ericsson. Apple affirme que ces produits enfreignent trois de ses brevets liés à mmWave. Avant ce procès, Apple n’avait jamais demandé à la société suédoise une licence sur les brevets dont elle parle, mais maintenant, elle dit qu’elle est prête à abandonner l’affaire si Ericsson fait de même.

Si Ericsson n’est pas disposé à autoriser le tribunal du Texas à déterminer les conditions FRAND d’une licence croisée, Apple est obligée de répondre à la violation des brevets d’Apple par les défendeurs.

Une curiosité notable est qu’Apple s’est rendue au palais de justice du Texas, alors qu’elle déposait généralement ses plaintes en Californie.