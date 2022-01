Ericsson a déposé une autre plainte contre Apple pour avoir prétendument enfreint les brevets sans fil 5G utilisés sur les iPhone.

Apple et Ericsson se font déjà face avec des accusations et des plaintes, étant donné que les négociations pour renouveler l’accord de licence ont expiré après la première stipulation datant de 2015.

Selon Ericsson, Apple tente de réduire indûment les taux de redevances liés à la 5G, car la firme de Cupertino accuse la société suédoise de ne pas accorder de licence aux brevets essentiels aux normes de l’industrie à des tarifs équitables et parce qu’elle fait des réclamations déraisonnables.

Dans la nouvelle plainte, Ericsson déclare que l’accord précédent avec Apple a expiré et qu’un nouvel accord sur l’utilisation des technologies 5G n’a pas été conclu. Pour cette raison, Apple utilise désormais les technologies Ericsson sur iPhone et iPad 5G sans avoir aucune licence.

Ericsson investit environ 5 milliards de dollars par an dans la recherche, possède un portefeuille de plus de 57 000 brevets, et les redevances de ces brevets représentent environ un tiers de son bénéfice d’exploitation.