Mauvaise nouvelle pour ceux qui détestent iOS 15 : Apple a annoncé que l’absence de nouvelles mises à jour de sécurité sur iOS 14 était recherchée et que l’option de ne pas mettre à jour n’était que temporaire.

Dans une déclaration publiée à Ars Tecnhica, Apple a déclaré que l’option de rester sur iOS 14 et de continuer à recevoir des mises à jour de sécurité sans avoir à mettre à jour vers iOS 15 était toujours censée être temporaire.

Il y a quelques jours, nous vous parlions déjà du manque de nouvelles mises à jour de sécurité sur iOS 14 depuis octobre, mais ce n’est qu’aujourd’hui que l’officiel d’Apple est arrivé. Il ne s’agissait donc pas d’erreurs ou d’oublis, mais d’un véritable choix de l’entreprise malgré les déclarations faites à l’occasion de la présentation d’iOS 15, lorsqu’Apple a confirmé qu’il publierait des mises à jour de sécurité pour les utilisateurs qui préféraient rester immobiles sur iOS 14. Cette option n’était cependant que temporaire.

Désormais, tous les appareils dotés d’iOS 14.8 ou de versions antérieures du système d’exploitation ne peuvent plus être mis à niveau vers iOS 14.8.1. En fait, si vous essayez de mettre à jour, la seule alternative est d’installer iOS 15.2.1. Auparavant, iOS 15 était présenté comme une mise à jour facultative, tandis que les utilisateurs pouvaient simplement installer les correctifs de sécurité iOS 14, comme Apple elle-même l’a confirmé :

« Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la dernière version d’iOS 15 pour bénéficier des dernières fonctionnalités et de l’ensemble de mises à jour de sécurité le plus complet. Ou continuez sur iOS 14 et recevez des mises à jour de sécurité importantes jusqu’à ce que vous soyez prêt à passer à la prochaine version majeure. »

À l’époque, Apple n’avait pas dit qu’il s’agissait d’une option temporaire, il reste donc un doute quant aux véritables raisons qui ont poussé l’entreprise à prendre cette décision. Un moyen d’augmenter le taux d’adoption d’iOS 15, qui est inférieur à la moyenne des autres mises à jour majeures ?

En fait, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad qui souhaitent bénéficier des dernières mises à jour de sécurité devront installer iOS 15 et iPadOS 15.