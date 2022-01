Apple revient sur ses pas et ne permet plus aux utilisateurs de rester sur iOS 14 et de toujours recevoir des mises à jour de sécurité.

Avec la sortie d’iOS 15, Apple avait confirmé qu’elle publierait des mises à jour de sécurité pour les utilisateurs qui préféraient rester sur iOS 14. Apparemment, tout cela a changé au cours des dernières semaines.

Apple est en effet revenue à la méthode traditionnelle de mise à jour, qui oblige les utilisateurs à installer la dernière version du système d’exploitation (iOS 15) pour obtenir les correctifs de sécurité. Ce changement a été implémenté après la sortie d’iOS 15.2 en décembre, puisque la dernière mise à jour d’iOS 14 remonte à octobre (iOS 14.8.1) et n’est désormais plus disponible au téléchargement.

En pratique, les appareils avec iOS 14.8 ou des versions antérieures du système d’exploitation ne peuvent plus être mis à jour vers iOS 14.8.1. En fait, si vous essayez de mettre à jour, la seule alternative est d’installer iOS 15.2.1. Auparavant, iOS 15 était présenté comme une mise à jour facultative, tandis que les utilisateurs pouvaient simplement installer les correctifs de sécurité iOS 14.

Pour le moment, nous ne savons pas quelles sont les raisons qui ont poussé Apple à revenir sur ses pas, mais il est peu probable qu’il s’agisse d’un bug puisque la société n’a pas publié de correctifs de sécurité pour iOS 14 depuis octobre. Entre autres, Apple a révélé pour la première fois les données sur la diffusion d’iOS 15, qui s’est avérée plus lente que d’habitude, probablement du fait que les utilisateurs pouvaient rester sur iOS 14 et continuer à recevoir les mises à jour de sécurité. Ils pourraient.

Cela signifie que si vous souhaitez disposer des dernières mises à jour de sécurité sur votre iPhone ou iPad, vous devrez installer iOS 15. Un nouveau changement de cap dans les semaines à venir n’est pas à exclure.