Apple pourrait sortir un iPad avec un écran OLED fourni par Samsung à partir de 2024, selon un rapport de The Elec.

Samsung développe l’équipement nécessaire pour créer les panneaux OLED qu’Apple souhaite pour ses iPad, mais Apple devra obtenir des commandes suffisamment importantes pour rendre le projet financièrement viable.

The Elec dit qu’Apple et Samsung travaillaient à la création d’un panneau OLED de 10,86 pouces en 2021, mais les travaux sur l’écran ont été interrompus au troisième trimestre. Apple avait demandé des panneaux avec une « structure tandem à deux piles », mais le projet était trop cher pour Samsung et la société n’était pas en mesure de produire suffisamment de panneaux au juste prix.

Pour la deuxième collaboration, si Apple passe une commande suffisamment importante, Samsung pourra finaliser ses plans de dépenses au cours du deuxième trimestre 2022, en commandant les équipements nécessaires au cours du troisième trimestre. L’équipement devrait être livré en 2023 pour que Samsung produise des écrans pour un OLED ‌iPad‌ 2024.

Le rapport suggère que Samsung travaille à étendre ses panneaux OLED informatiques de génération 8.5 pour offrir la technologie qu’Apple veut au juste prix, mais pour ce faire, Samsung a besoin de nouvelles machines ainsi que de l’approbation d’Apple elle-même. Les substrats actuels de Samsung Gen 5.5 et Gen 6 rendent les panneaux trop chers car il n’y a pas assez d’unités de découpe pour un seul substrat.

Le lancement d’un ‌iPad‌ OLED en 2024 pourrait dépendre de la décision d’Apple de commander ou non un nombre important de panneaux OLED à Samsung, mais l’entreprise pourrait également choisir de faire appel à un autre fournisseur tel que BOE.

Lire aussi : BOE vise à fournir les écrans OLED des futurs iPad

Pour le moment, Apple utilise des écrans OLED pour l’iPhone et l’Apple Watch, mais les Mac et iPad sont limités aux écrans LCD et mini-LED. Faudra-t-il encore attendre deux ans pour le premier iPad OLED ?