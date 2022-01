Le fournisseur d’Apple, BOE, a récemment converti l’une de ses usines en Chine pour produire des écrans OLED plus grands conçus pour les smartphones, les tablettes et les ordinateurs, a rapporté The Elec.

Le rapport indique que la société chinoise BOE vise probablement à fournir des écrans OLED pour les futurs iPad après être devenue l’un des fournisseurs d’écrans pour iPhone 13. L’usine reconvertie sera en mesure de produire des écrans jusqu’à 15 pouces, mais il reste à voir si Apple ne le fera jamais. sortir un iPad 15 pouces. En juin 2021, Mark Gurman a déclaré que la firme de Cupertino avait exploré l’idée d’iPad avec des écrans plus grands, mais une telle tablette n’arrivera probablement que dans quelques années.

L’usine BOE aura la capacité de produire des écrans OLED avec deux couches d’émission rouge, verte et bleue, ce qui pourrait conduire à de futurs iPad avec des écrans nettement plus lumineux. Cependant, il reste à voir si BOE réussira à commercialiser ces panneaux en raison de la complexité de la technologie.

Apple achète actuellement des écrans OLED pour iPhone à Samsung et LG, mais diversifie de plus en plus sa chaîne d’approvisionnement pour proposer des prix plus compétitifs et réduire le risque de dépendre de quelques fournisseurs.