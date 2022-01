Apple autorisera les développeurs d’App Store à proposer des systèmes de paiement alternatifs en Corée du Sud après que le gouvernement a adopté une loi interdisant aux opérateurs d’App Store d’exiger des développeurs qu’ils utilisent leurs propres systèmes d’achat intégrés.

Apple prévoit toujours de facturer des frais réduits sur les achats effectués via des systèmes de paiement alternatifs, selon les plans déposés par la société auprès de la Commission coréenne des communications. Apple n’a pas indiqué quand la nouvelle politique entrera en vigueur ni quelle sera sa structure de frais de paiement alternative.

« Nous sommes impatients de travailler avec le KCC et notre communauté de développeurs sur une solution qui profite à nos utilisateurs coréens », a déclaré Apple dans une déclaration partagée avec The Korea Herald. « Apple a beaucoup de respect pour les lois coréennes et une longue histoire de collaboration avec les talentueux développeurs d’applications du pays. Notre travail sera toujours guidé en faisant de l’App Store un endroit sûr et fiable où nos utilisateurs peuvent télécharger les applications qu’ils aiment ».

En novembre, Google a également annoncé qu’il autoriserait les développeurs à proposer des systèmes de paiement alternatifs intégrés dans son Play Store en Corée du Sud, ajoutant qu’il réduirait ses frais pour les systèmes de paiement alternatifs de quatre points de pourcentage.