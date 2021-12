Les autorités sud-coréennes ont informé Apple et Google que les jeux « Play to Earn » enfreignent les réglementations locales régissant le montant d’argent pouvant être gagné dans les jeux.

Après avoir été parmi les premiers pays à interdire à Apple et Google d’obliger les développeurs à utiliser exclusivement leurs systèmes d’achat intégrés respectifs, la Corée du Sud a désormais décidé de réglementer également les jeux dits « Play to Earn ».

Les titres P2E exigent généralement que le joueur achète des composants et des bonus dans le jeu sous la forme de jetons non fongibles, de sorte que les utilisateurs sont potentiellement éligibles pour gagner des récompenses dans le jeu. Ces jeux sont populaires dans l’industrie des crypto-monnaies et cette nouvelle décision renforce la position du pays contre les crypto-monnaies.

Si la décision du GMC coréen se confirme, Apple et Google devront éliminer tous les jeux P2E sur leur store respectif.