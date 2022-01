Apple travaille sur un documentaire sur Sidney Poitier, un acteur récemment décédé à l’âge de 94 ans.

Sidney Poitier, premier acteur noir à remporter l’Oscar du meilleur acteur, est décédé vendredi à l’âge de 94 ans. Après sa mort, il a été révélé qu’Apple TV+ travaillait sur un documentaire qui lui était consacré. Plus précisément, Harpo Productions et Network Entertainment travaillent sur le documentaire sous la direction d’Apple Original Films, avec la production exécutive d’Oprah Winfrey. Le documentaire sera réalisé par Reggie Hudlin, qui a déjà travaillé sur des films tels que « House Party » et « The Black Godfather ».

La famille de Poitier a participé au projet tout au long de sa production. Dans une déclaration publiée après le décès de Poitier, certains représentants de la famille ont déclaré que « Sidney n’était pas seulement un acteur brillant, un militant et un homme d’une grâce et d’un courage incroyables, mais aussi un mari dévoué et aimant, un père solidaire et un homme qui a toujours mis sa famille d’abord ».

Originaire de Miami, Poitier était considéré comme un pionnier à Hollywood puisque dans les années 1950 il a dégagé la figure des acteurs noirs dans les rôles principaux, dans une période très difficile pour la communauté. Poitier a obtenu sa première nomination aux Oscars en 1958 pour « The Defiant Ones », puis l’a remportée pour le film « Lilies of the Field » en 1963.

Le documentaire devrait sortir sur TV+ d’ici la fin de l’année.