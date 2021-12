Après iOS 15.2, iPadOS 15.2 et macOS 12.1, Apple a également publié une mise à jour pour Xcode et d’autres nouvelles pour tous les développeurs.

Xcode 13.2 inclut de nouvelles fonctionnalités et suggère la sortie prochaine de Swift Playgrounds 4. Rappelons que Xcode est l’outil utilisé par les développeurs pour créer des applications pour les plates-formes Apple, notamment iOS, macOS, watchOS et tvOS. Xcode 13.2 ajoute la prise en charge d’iOS 15.2 et d’autres mises à jour logicielles récemment publiées.

Cependant, Xcode 13.2 offre de nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge de Swift Playgrounds 4. Selon les notes de version, la dernière version de Xcode ajoute la compatibilité avec les projets créés dans Swift Playgrounds 4, qui n’a pas encore été publié par Apple.

Swift Playgrounds 4 a été annoncé en juin lors de la WWDC 2021. L’application aide les développeurs et les étudiants à apprendre le langage de programmation Swift de l’entreprise, et la nouvelle version vous permet de créer et de soumettre des applications à l’App Store directement depuis un iPad. Ce n’est plus qu’une question de temps avant qu’Apple ne publie enfin Swift Playgrounds 4 sur l’App Store.

Apple a également annoncé quelques modifications à son accord Apple Developer Program, qui représentent les conditions que les développeurs doivent accepter afin de distribuer leurs applications sur l’App Store. Les nouveaux termes clarifient l’utilisation de Swift Playgrounds, Xcode Cloud et plus encore.

Avant le lancement de Swift Playgrounds 4, Apple a mis à jour ses conditions pour mentionner la plate-forme comme l’une des alternatives pour créer des applications iOS.

« Apple SDK désigne les kits de développement de logiciels (SDK) propriétaires d’Apple fournis aux développeurs, y compris, mais sans s’y limiter, les fichiers d’en-tête, les API, les bibliothèques, les simulateurs et les logiciels (code source et code objet) étiquetés comme faisant partie d’iOS, watchOS, tvOS, iPadOS ou Mac SDK et inclus dans le package Xcode Developer Tools et Swift Playgrounds dans le but d’atteindre les produits de marque Apple exécutant respectivement iOS, watchOS, tvOS, iPadOS et/ou macOS. »

Le nouvel accord mentionne également Xcode Cloud, qui a été annoncé à la WWDC 2021 comme une plate-forme qui permettra aux développeurs d’accélérer le processus de développement en exécutant des tests automatisés et d’autres activités dans le cloud. Xcode Cloud est actuellement disponible en version bêta privée et devrait être disponible pour davantage de développeurs l’année prochaine.

« Contenu Xcode Cloud désigne le logiciel, les tests, les scripts, les données, les informations, le texte, les graphiques, les vidéos ou tout autre contenu que vous publiez ou mettez à disposition lorsque vous accédez ou utilisez le service Xcode Cloud (y compris tout logiciel qui réside dans les référentiels de code source ), à l’exclusion de tout matériel Apple concédé sous licence. »

Il y a également des mentions de la nouvelle fonctionnalité Contacts héritée introduite avec iOS 15.2, des éclaircissements sur les exigences d’utilisation des API HealthKit et Fitness, et l’inclusion d’un langage non sexiste. Plus d’infos sur le site Apple Developer.