Apple vient tout juste de rendre disponible la version finale d’iOS 15.2 laquelle est donc accessible par tous les utilisateurs.

Parmi les principales nouveautés, on compte sur l’arrivée de la nouvelle formule « à la voix » d’Apple Music. Apple la propose via un abonnement au coût mensuel de 4,99 €, avec un essai de 7 jours. Grâce à cette nouveauté, Apple Music Voice, l’utilisateur pourra accéder à la voix via Siri à différents contenus (musiques, radios, playlists…).

iOS 15.2 permet également aux parents de recevoir une alerte si leurs enfants envoient ou reçoivent des vidéos ou photos explicites, une nouveauté ajoutée dans le rapport de confidentialité des applications.

Autres nouveautés :

CarPlay : les cartes sont plus détaillées sans certains pays, la France devrait en profiter prochainement.

App Localiser : les iPhone sur leur mode Réserve sont désormais localisables durant 5h.

Rappels & Notes : possibilité de supprimer ou renommer les mots-clé.

iPhone 13/Pro : possibilité d’activer le mode Macro, disponible dans les réglages de l’appareil photo (Commande Macro)

Si vous repérez d’autres nouveautés notables, n’hésitez pas à nous les partager dans l’espace des commentaires.