Splitter Critters+ de RAC7 Games est le nouveau jeu de la semaine ajouté au catalogue de services Apple Arcade.

Ce jeu de réflexion est sorti en 2017 sur l’App Store, puis a atterri sur Nintendo Switch et a rencontré un vif succès. Dans Splitter Critters+, vous devrez diviser le monde en glissant avec vos doigts et le réorganiser pour ramener les créatures en division vers leur vaisseau spatial. Vous explorerez des planètes colorées pleines de dangers, de défis, d’énigmes et de mécanismes de toutes sortes qui vous amèneront à toujours trouver des solutions différentes. Le paysage sonore immersif de chaque monde est mieux connu avec des écouteurs et définit le style de votre voyage.

Le jeu est désormais disponible pour tous les abonnés Apple Arcade.