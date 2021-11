Netflix s’apprête à lancer une fonctionnalité de type TikTok dédiée aux enfants, dans le but d’attirer un public de plus en plus jeune sur la plateforme.

Découverte par Bloomberg, cette nouveauté est présente dans le code de l’application iOS et devrait être lancée dans les prochains jours. La fonction « Kids Clips » affichera de courtes vidéos extraites de la bibliothèque Netflix et dédiées aux séries et films pour enfants, afin de les montrer à la manière de TikTok directement dans l’application iOS. Les clips couvriront à la fois le contenu déjà disponible dans le catalogue et les futurs arrivages. Les vidéos occuperont tout l’écran et les enfants pourront regarder un maximum de 20 clips à la fois.

Bloomberg a déclaré que la nouvelle fonctionnalité commencerait à être déployée cette semaine aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Irlande et dans les pays hispanophones d’Amérique latine.

En plus des jeux, l’objectif de Netflix avec ces vidéos est d’amener de plus en plus de jeunes sur la plateforme.