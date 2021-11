Erin May, ancienne responsable du contenu dramatique pour 20th Television, fait désormais partie de l’équipe Apple TV+ en tant que nouvelle cadre supérieur de la création.

Selon Deadline, Erin May rejoindra l’équipe Apple TV+ le 8 novembre et travaillera dans les bureaux de l’entreprise à Culver City.

Au cours des dernières années, elle a été responsable du développement de contenu dramatique à 20th Television, propriété de Disney, dirigeant et supervisant des projets tels que Washington Black et Swiss Family Robinson.

Avec cette hypothèse, Apple souhaite augmenter encore le contenu « drame » entre films et séries à apporter sur TV+, et l’expérience d’Erin May peut jouer un rôle important dans les années à venir.