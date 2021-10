L’analyste Ming-Chi Kup a déclaré que le premier casque AR / VR d’Apple serait retardé en raison de problèmes de production.

En raison d’une conception et de fonctions très complexes, ainsi que d’exigences de conception industrielle très élevées par rapport aux produits concurrents, le lancement du premier casque AR / VR d’Apple peut être retardé par rapport aux attentes initiales. Kuo explique qu’Apple souhaite disposer d’un écosystème habituel de matériel, de logiciels et de services au lancement et que, par conséquent, son lancement pourrait être reporté.

Sur la base de sources dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple, Ming-Chi Kuo pense que la production en série du nouveau casque commencera au quatrième trimestre de 2022, alors qu’elle était auparavant prévue pour le deuxième trimestre de cette année. L’analyste ajoute que Young Optics of Taiwan, l’un des fournisseurs possibles de composants pour le nouvel appareil Apple, sera fortement affecté par le retard.

La note de l’investisseur mentionne également qu’Apple ne veut pas positionner son casque de réalité mixte uniquement pour la catégorie des jeux, mais comme quelque chose qui est également destiné aux applications. Selon Kuo, la solution sur laquelle travaille Apple offrira « le meilleur design industriel jamais vu sur un casque de ce type ».

Le prix devrait être d’environ 3 000 $.