Selon de nouvelles rumeurs, le casque de réalité virtuelle et augmentée attendu d’Apple devra être connecté sans fil à un iPhone afin d’activer les fonctionnalités les plus avancées.

Le casque AR/VR fonctionnera de manière similaire aux premières versions de l’Apple Watch, qui nécessitaient une connexion quasi constante avec l’iPhone afin de fonctionner au mieux.

Le rapport indique qu’en 2020, Apple a terminé les travaux sur la puce et est maintenant prête à commencer la production des premiers casques de test. TSMC produirait les trois puces principales qui seront utilisées sur le casque, mais la production en série commencera dans au moins un an.

Des détails émergent justement sur le SoC, qui ne sera pas aussi puissant que ceux destinés à l’iPhone, l’iPad et le MacBook. Par exemple, les capacités d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique typiques du moteur neuronal de ces appareils seront manquantes. Au lieu de cela, le casque serait conçu pour communiquer sans fil avec un appareil hôte, vraisemblablement un téléphone, un ordinateur ou une tablette, qui gérera le traitement plus puissant nécessaire pour afficher des images de réalité virtuelle, mixte et augmentée.

Apple terminerait également le travail sur le capteur d’image et le pilote d’affichage, qui seraient apparemment « exceptionnellement volumineux ».

« Le capteur d’image semi-conducteur à oxyde métallique complémentaire est la puce qui convertit les photons en électrons pour le traitement numérique d’une image. La version d’Apple est inhabituellement grande, similaire à la taille de l’un des objectifs du casque, car elle vise à capturer des données d’image haute résolution à partir de l’environnement d’un utilisateur, puis à fournir des images AR. TSMC a eu du mal à produire la puce conformément aux demandes d’Apple et a rencontré plusieurs problèmes de faible performance. »

Apple pourrait lancer son premier casque AR/VR en 2023.