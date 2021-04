L’analyste bien connu Ming-Chi Kuo a déclaré que le premier casque Apple arrivera à la mi-2022, confirmant les rumeurs de ces dernières semaines.

Kuo a admis qu’il n’y a pas beaucoup d’informations pour le moment, à part que le premier casque Apple sera une réalité mixte, pour offrir à la fois des fonctions AR et VR. Ce modèle devrait intégrer douze caméras pour suivre les mouvements de la main et deux écrans 8K équipés de la technologie de suivi oculaire. Le casque MR précédera de quelques années les Apple Glass, des appareils bien plus proches des lunettes classiques et équipés de la technologie AR dont la sortie est attendue en 2025.

Il n’est pas exclu qu’Apple puisse anticiper quelques nouveautés lors de la prochaine WWDC, peut-être pour présenter la plateforme logicielle de ses casques/lunettes et permettre aux développeurs de créer les premières applications avant le lancement prévu mi-2022.

L’analyste a ensuite confirmé que l’iPhone 14 disposera d’appareils photo de 48 mégapixels, voire plus. Parmi les fournisseurs des nouvelles caméras figurent Largan et Yujingguang.