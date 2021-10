Maintenant que les iPhone 13/Pro sont disponibles dans le monde entier, la société commence à promouvoir toutes les nouvelles fonctionnalités. Sur Instagram, Apple a publié quelques clichés avec l’appareil photo Ultra-Wide de la nouvelle gamme iPhone 13.

Apple a chargé six photographes de prendre des photos à l’aide des nouveaux iPhone 13 et iPhone 13 Pro. Appelée « Élargissez votre perspective », cette série #ShotOniPhone montre les différentes combinaisons que les utilisateurs peuvent créer avec l’objectif Ultra-Wide. Les photographes désignés par Apple sont : Zerb Mellish, Cody Cobb, Jake Michaels, Jason Nocito, Ryan Caruthers et Julien James.

› Les iPhone 13 / 13 Pro, iPad 9 et iPad mini 6 sont officiellement en vente !

Apple a spécifiquement commandé les photos avec l’appareil photo Ultra-Wide car il a apporté des améliorations majeures. Par exemple, de l’iPhone 12 à l’iPhone 13, le nouveau capteur Ultra-Wide peut collecter 47% de lumière en plus dans une scène, tandis que le capteur Ultra-Wide de l’iPhone 13 Pro peut apporter une amélioration de 92% dans les environnements faiblement éclairés. De plus, sur les modèles Pro, les utilisateurs peuvent prendre des photos à l’aide de la fonction de photographie macro, qui vous permet de vous approcher jusqu’à 2 centimètres d’un sujet pour prendre une photo.

Apple met en avant les avantages de Smart HDR 4, une ouverture plus large et un champ de vision de 120° qui ajoute plus de contenu à une prise de vue.

View this post on Instagram Une publication partagée par apple (@apple)

Si vous souhaitez découvrir toutes les autres innovations introduites par Apple, vous pouvez jeter un œil à nos précédents articles.