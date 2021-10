Après la démission de Gary Wipfler, trésorier d’Apple pendant 35 ans, la société s’est évidemment immédiatement empressée pour trouver son successeur. Selon Bloomberg, la nomination officielle du successeur est désormais proche.

Michael Shapiro, un cadre d’Apple de longue date, serait le profil choisi par l’entreprise. La nomination n’est pas encore officielle, cependant, le rapport Bloomberg semble décidément convaincu du choix d’Apple. Shapiro travaille actuellement sur les grands livres d’entreprise en tant que membre de l’équipe de gestion de trésorerie. Selon le rapport, ce changement de trésorerie a conduit à de nouvelles promotions.

Alan Gilchrist, Eden Sears, Stacey Lysik et Ron Huang ont été promus nouveaux vice-présidents. Gilchrist sera vice-président de la division d’ingénierie pour les technologies silicium et batteries, Sears sera vice-président de la marque alors qu’il n’y a pas d’informations précises concernant les deux autres nouveaux vice-présidents. La structure d’entreprise d’Apple compte désormais plus de 100 vice-présidents, qui relèveront de certains vice-présidents seniors ou directement de Tim Cook, Maestri ou Williams.