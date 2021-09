L’analyste bien connu et de confiance Ming-Chi Kuo a partagé de nouveaux détails sur l’iPhone 14 et le premier iPhone pliable qui, sauf surprise, sera lancé en 2024.

iPhone 14

Kuo dit que les points forts des iPhone qui sortiront en 2022 seront :

Un nouvel iPhone SE avec support 5G devrait sortir au premier semestre

Un nouvel iPhone abordable de 6,7 pouces sortira au second semestre 2022

Deux modèles haut de gamme équipés d’un écran perforé, avec encoche supprimée et caméra arrière large de 48 MP

La rumeur de Kuo confirme ce que Jon Prosser a dit il y a quelques semaines, à savoir qu’au moins l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max abandonneront le design de l’encoche grâce à un nouvel écran perforé, similaire à celui utilisé dans certains téléphones Android haut de gamme.

La gamme iPhone 14 devrait être disponible en deux tailles d’écran différentes : 6,1 pouces et 6,7 pouces. Il n’y aura pas d’iPhone 14 mini et l’iPhone 14 sera la version « budget », et probablement crantée, des versions Pro. Kuo a également déclaré que l’iPhone 14 sera vendu moins de 900 $.

Quant à l’appareil photo de 48MP, il est possible que les images de sortie aient toujours une résolution de 12 mégapixels. Apple peut utiliser une technologie appelée « mode de sortie de fusion à quatre cellules » pour capturer des données brutes de 48 mégapixels et créer une image de sortie de 12 mégapixels, avec plus de détails et moins de bruit.

En 2023, le premier iPhone avec Touch ID sous l’écran pourrait faire ses débuts. Cela signifie que l’iPhone 14 continuera à n’offrir que le Face ID pour la reconnaissance biométrique, bien que dans le passé Kuo lui-même ait prédit le contraire. Avec la note d’aujourd’hui, l’analyste dit qu’il y a eu des problèmes de production et que la technologie Touch ID sous l’écran Apple ne sera prête qu’en vue de la gamme iPhone 15.

iPhone Pliable

Kuo pense également que la grande nouveauté de 2024 sera le premier iPhone pliable. Pour le moment, il n’y a pas de détails à ce sujet, mais l’analyste est convaincu que ce modèle va booster les ventes de smartphones Apple au cours des derniers mois de 2024.