Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple travaille au lancement d’un iPhone pliable avec un écran OLED flexible QHD de 8 pouces en 2023.

Dans une note envoyée aux investisseurs, l’un des analystes les plus fiables du monde Apple est certain que le premier iPhone pliable arrivera en 2023 :

« Sur la base de notre dernière enquête sur le secteur, nous prévoyons qu’Apple lancera un ‌iPhone‌ pliable OLED flexible QHD+ 8 pouces en 2023, avec SDC comme fournisseur exclusif d’écrans et Samsung Foundry comme fournisseur exclusif de DDI. Sur la base du plan demandé par Apple, nous prévoyons que les expéditions d’iPhone pliables atteindront 15 à 20 millions d’unités en 2023. Nous prévoyons que l’iPhone pliable adoptera la solution tactile nanofil argent de TPK en raison de ses nombreux avantages par rapport à la technologie Y-Octa de SDC. »

Kuo s’attend à ce que les smartphones pliables deviennent un « incontournable » pour toutes les grandes marques de smartphones et intensifiera le prochain cycle de « super remplacement » pour les modèles haut de gamme. Selon Kuo, Apple est bien positionnée pour mener cette prochaine tendance sur le marché des appareils pliables.

« À l’heure actuelle, le positionnement des smartphones pliables est principalement d’intégrer les smartphones et les tablettes. Mais nous pensons que le smartphone pliable n’est qu’une des applications de ce design particulier. Nous nous attendons à ce que les appareils pliables surmontent les segmentations de produits entre les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables à l’avenir. Avec ses écosystèmes multi-produits et ses avantages en matière de conception matérielle, Apple sera le plus grand gagnant de la nouvelle tendance vers les appareils pliables. »

Kuo pense que le prochain « iPhone » adoptera une solution tactile à nanofils d’argent pour l’affichage, ce qui créera un « avantage concurrentiel à long terme » pour Apple sur le marché des appareils pliables. Cette technologie d’affichage sera nécessaire pour les futurs appareils pliables qui prennent en charge plusieurs plis.

« Les futurs appareils pliables nécessiteront une technologie tactile qui prend en charge plus de plis (par rapport à un seul pli dans les smartphones pliables actuels) et un écran enroulable de taille moyenne à grande et plus durable. Lorsque l’on compare les avantages des spécifications ci-dessus, le nanofil d’argent est similaire ou supérieur au Y-Octa de SDC. »

Kuo affirme qu’Apple utilise déjà des nanofils d’argent pour l’interface tactile du HomePod, ce qui permet à l’entreprise de gérer cette technologie à moindre coût en utilisant de petits volumes de production.