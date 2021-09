Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a partagé de nouveaux détails sur les stockages que nous devrions voir sur l’iPhone 13.

Selon l’analyste, le nouvel iPhone 13 fera enfin ses adieux au stockage de 64 Go. Cela signifie que les tailles de mémoire disponibles seront de 128 Go, 256 Go et 512 Go. Une nouveauté qui pourrait ravir de nombreux utilisateurs, compte tenu des limites du stockage de 64 Go. Évidemment, cette nouveauté devrait également concerner le modèle mini. Quant à l’iPhone 13 Pro, les deux modèles devraient gagner un stockage de 1 To. Les tailles actuelles de 128 Go, 256 Go et 512 Go devraient être conservées pour offrir quatre tailles de mémoire différentes.

Mark Gurman a également parlé du nouvel événement Apple. Dans sa newsletter du dimanche, Gurman a en effet résumé toutes les nouveautés attendues sur l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7. Quant à l’iPhone 13 :

Conception inchangée mais encoche réduite

Trois capteurs sur les modèles Pro et deux sur le modèle standard

Mode portrait également dans les vidéos, nouveaux filtres basés sur l’IA, enregistrement en ProRes sur les modèles Pro

Nouvelle puce A15

Écran LTPO sur les modèles Pro, avec un taux de rafraîchissement du panneau accru

Quant à l’Apple Watch Series 7, Gurman freine sur l’arrivée d’un nouveau capteur mais confirme le design et les deux variantes de 45 et 41mm, comme prévu par de nombreuses rumeurs ces dernières semaines. Il y aura évidemment une puce S7 plus rapide et de nouveaux cadrans pour profiter de la diagonale accrue de l’écran.

Nous verrons demain lors de la keynote si toutes ces rumeurs seront confirmées. Le rendez-vous est donné pour 19h (heure française).