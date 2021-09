Avec le nouvel événement California Streaming à nos portes, les nouveaux iPhone 13 se rapprochent de plus en plus. De nombreux utilisateurs, comme chaque année, se demanderont s’il faut ou non acheter le nouvel iPhone. Cependant, selon un récent sondage, il semble que de nombreux utilisateurs aient déjà des idées claires.

En fait, une enquête informelle menée la semaine dernière révèle que seulement un utilisateur sur 10 a l’intention de passer au nouveau smartphone d’Apple à l’automne. D’après une enquête menée par Savings.com auprès de 1 500 utilisateurs, seuls 10 % ont l’intention d’acheter l’iPhone de nouvelle génération au lancement. Un bon 64% disent qu’ils sont sûrs de ne pas passer au nouvel appareil tandis que 26% sont encore indécis quant à la mise à niveau, se réservant le droit d’évaluer une fois les spécifications du nouvel iPhone découvertes.

Parmi les mises à jour attendues, il y a beaucoup d’attention à la mystérieuse communication par satellite, une rumeur de ces dernières semaines qui pourrait cependant concerner très peu de pays. Il y a évidemment une grande attention également pour le secteur photographique des nouveaux iPhone, en plus de l’augmentation de la batterie dont on parle beaucoup. Il y a évidemment un fort intérêt pour une nouvelle augmentation des performances et il est donc raisonnable de penser que de nombreux utilisateurs indécis clarifieront leurs doutes lors du prochain événement prévu le 14 septembre 2021.

Quelles nouveautés attendez-vous des nouveaux iPhone ? Qu’est-ce qui pourrait vous pousser vers la mise à niveau ?