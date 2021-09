C’est désormais officiel, Apple vient tout juste de confirmer la date de sa keynote « California Streaming » dédiée à l’iPhone 13 qui se tiendra le 14 septembre à 19h (heure française). Apple a déjà envoyé les premiers cartons d’invitation.

Au cours de cet évènement, le géant californien lèvera donc enfin tous les doutes sur la nouvelle gamme iPhone 13. Pour rappel, les nouveaux iPhone 13/mini/Pro/Max devraient embarquer plusieurs nouveautés intéressantes. Il est notamment question d’une encoche revue et corrigée, à savoir plus petite que celle des présents modèles. Un écran 120 Hz est également attendu sur les modèles non-pro. Et bien sûr, Apple annoncera officiellement sa nouvelle puce à A15, avec plus de performances et probablement une meilleure économie d’énergie. Selon les rumeurs, il y aura aussi quelques nouveautés pour la partie photo.

En plus des iPhone 13, Apple pourrait aussi lever le voile sur les AirPods 3 et l’Apple Watch Series 7. Les nouveaux écouteurs sans fil de la firme devraient bénéficier d’un nouveau design plus proche des AirPods Pro. Quant à la nouvelle montre connectée, il se dit qu’un nouveau design plus plat, à l’image des iPhone, devrait être à l’ordre du jour.

Nous verrons si Apple aura aussi d’autres choses à nous annoncer. Nous avons hâte de découvrir toutes les annonces le 14 septembre prochain à 19h.