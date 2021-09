Facebook a annoncé ses lunettes intelligentes de première génération en collaboration avec Ray-Ban. Le nom de ce produit est Ray-Ban Stories et elles présenteront une « nouvelle façon de capturer des photos et des vidéos, de partager vos aventures et d’écouter de la musique ou de répondre à des appels téléphoniques ».

Les nouvelles lunettes intelligentes sont dotées d’une double caméra intégrée de 5 MP. Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos jusqu’à 30 secondes à l’aide du bouton de capture ou en mode mains libres avec les commandes vocales de l’assistant Facebook. Les Ray-Ban Stories sont également équipées de haut-parleurs intégrés, d’un réseau audio à trois microphones avec technologie de formation de faisceau et d’un algorithme de suppression du bruit de fond pour offrir une expérience d’appel améliorée.

Ray-Ban Stories : attention à la vie privée

Facebook veut éviter tout de suite tout problème de confidentialité, en fait, il a déjà annoncé qu’une LED s’allumera sur les lunettes pour informer les personnes à proximité lorsque vous prenez une photo ou une vidéo. De plus, la société affirme que ce produit a été conçu « dans un souci de confidentialité, en ajoutant de nombreuses fonctionnalités intégrées pour offrir contrôle et tranquillité d’esprit aux propriétaires d’appareils et aux autres personnes à proximité ».

Ces lunettes intelligentes s’associent à la nouvelle application Facebook View, grâce à laquelle les utilisateurs pourront partager des stories et des souvenirs avec leurs amis et leurs abonnés sur les réseaux sociaux. L’application facilite l’importation, la modification et le partage de contenu sur Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok, Snapchat et plus encore.

Comme nous l’avions prévu, les nouvelles Ray-Ban Stories sont disponibles en 20 variantes, y compris les styles Ray-Ban classiques (Wayfarer, Wayfarer Large, Round et Meteor) et des verres transparents, solaires, transitionnels et gradués seront disponibles.

Prix ​​et disponibilité

Les nouvelles Ray-Ban Stories, réalisées grâce à un partenariat entre Facebook et EssilorLuxottica, auront un prix de départ de 329 euros. Elles seront disponibles à l’achat en ligne dans 20 combinaisons de styles et dans certains magasins aux États-Unis, ainsi qu’en Australie, au Canada, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni.