L’Electronic Frontier Foundation a répondu favorablement à la décision d’Apple de retarder le lancement des outils CSAM, mais le groupe en voudrait plus et demande à l’entreprise d’abandonner complètement cette fonctionnalité.

Le 3 septembre, Apple a annoncé qu’elle prendrait plus de temps pour revoir ses plans de lancement de fonctionnalités de protection de l’enfance, dans le but d’améliorer les outils et de les mettre en œuvre d’ici quelques mois. En réponse, l’EFF estime qu’Apple devrait faire encore plus.

Dans un communiqué publié ces derniers jours, le groupe de défense des droits numériques s’est dit ravi qu’Apple écoute désormais les préoccupations de ses utilisateurs concernant les dangers posés par les outils d’analyse téléphonique. Cependant, Apple « doit aller au-delà de la simple écoute et abandonner complètement son projet d’insérer une porte dérobée dans son cryptage ».

La position du groupe résume les critiques qu’Apple a reçues de plus de 90 organisations à travers le monde, qui ont demandé à l’entreprise de ne pas mettre en œuvre les capacités CSAM. Selon ces organisations, l’outil pourrait conduire à des problèmes de censure, de violation de la vie privée et de sécurité pour les personnes du monde entier, avec des « conséquences désastreuses pour de nombreux enfants ».

Il reste à voir quels changements Apple apportera à ses capacités CSAM, mais comme elle s’ouvre à la collaboration, nous sommes convaincus que plusieurs changements seront apportés.

Apple a expliqué à plusieurs reprises que le scan CSAM n’analyserait pas les photos de toutes les personnes sur leurs iPhone, mais uniquement celles dont les hachages correspondent aux images pédopornographiques dans la base de données CSAM. De plus, la société a annoncé la semaine dernière que le système peut également être vérifié par des tiers. Apple a également confirmé que la détection CSAM ne s’applique qu’aux photos stockées dans iCloud Photos, et non aux vidéos.

Que pensez-vous des fonctionnalités CSAM d’Apple ?