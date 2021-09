Apple a décidé de retarder le déploiement des fonctionnalités de sécurité pour enfants annoncées le mois dernier à la suite de commentaires négatifs.

Les fonctionnalités prévues incluent l’analyse des bibliothèques de photos iCloud des utilisateurs à la recherche de matériel concernant les abus sexuels sur enfants (CSAM), la sécurité des communications pour avertir les enfants et leurs parents lorsqu’ils reçoivent ou envoient des photos sexuellement explicites, et un guide CSAM complet dans Siri et dans la recherche.

Apple a confirmé que les commentaires négatifs des clients, des organisations à but non lucratif, des chercheurs et autres à la suite de l’annonce avaient incité la société à retarder la sortie de la fonctionnalité. Cela laissera le temps d’apporter des améliorations.

Déclaration officielle d’Apple :

« Le mois dernier, nous avons annoncé des plans pour des fonctionnalités conçues pour protéger les enfants des individus qui utilisent des outils de communication pour les recruter et les exploiter et pour limiter la propagation de la pédopornographie. Sur la base des commentaires des clients, des groupes de défense des droits, des chercheurs et d’autres, nous avons décidé de passer plus de temps au cours des prochains mois pour recueillir des commentaires et apporter des améliorations avant de publier ces fonctionnalités de sécurité des enfants d’une importance cruciale. »

Après l’annonce initiale, les fonctionnalités ont été critiquées par un large éventail d’individus et d’organisations, notamment des chercheurs en sécurité, le lanceur d’alerte Edward Snowden, l’Electronic Frontier Foundation (EFF), l’ancien responsable de la sécurité de Facebook, des groupes politiques, des chercheurs universitaires et même certains employés d’Apple. L’entreprise a tout de suite tenté de dissiper les malentendus et de rassurer les utilisateurs, mais au final, il semble que cela n’ait pas suffi.

La suite de fonctionnalités de sécurité pour enfants devait initialement faire ses débuts aux États-Unis avec le lancement d’iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et macOS Monterey. Maintenant, on ne sait pas quand Apple prévoit de déployer ces fonctionnalités, mais nous pensons que les débuts ne seront reportés que de quelques mois.