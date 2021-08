Les nouveaux rendus de l’Apple Watch Series 7 nous donnent une idée de ce à quoi s’attendre de la conception des nouvelles montres intelligentes qu’Apple devrait présenter d’ici la fin septembre.

PhoneArena a réalisé ces rendus à partir des dernières rumeurs et de certains dessins industriels divulgués au cours des dernières semaines. Les images sont aussi beaucoup plus nettes que celles des « clones » vus il y a quelques jours.

Par rapport aux modèles actuels, sur l’Apple Watch Series 7, la distinction entre affichage et bords semble plus claire, même si Apple a pu affiner le design final par rapport à ce que l’on voit dans les rendus.

Une chose est sûre, c’est l’apparence plate des nouvelles montres intelligentes, avec un design plat et moins arrondi assez similaire à celui des derniers iPhone et iPad Pro.

L’Apple Watch Series 7 pourrait être disponible en deux nouvelles tailles de 41 mm et 45 mm, qui remplaceront les options actuelles de 40 mm et 44 mm auxquelles nous nous sommes habitués depuis l’Apple Watch Series 4. Cette différence de taille de 1 mm conduira donc à un peu plus s’affiche, sans toutefois – sauf surprise – renoncer à la compatibilité avec les anciens bracelets.