Sur Twitter, plusieurs utilisateurs ont partagé la même image montrant un prétendu iPhone sans encoche utilisé par l’un des personnages de la série télévisée Ted Lasso.

Ted Lasso est l’une des séries les plus appréciées et les plus populaires sur Apple TV+, mais le dernier épisode a suscité les fantasmes de milliers d’utilisateurs. Dans le sixième épisode de la deuxième station de la série, intitulé « The Signal », il y aurait un iPhone sans encoche. Pour être précis, ce prétendu nouvel iPhone apparaît dans deux scènes différentes de l’épisode, dans lesquelles vous pouvez voir l’interface iOS classique mais sans aucune encoche en haut.

Alors qu’Apple utilise sa série télévisée pour promouvoir les iPhone, iPad, Mac et autres produits, il est hautement improbable que la société dévoile un futur appareil encore dévoilé de cette manière. De plus, il semble peu probable qu’un iPhone sans encoche soit présenté dès septembre, étant donné que l’iPhone 13 devrait se limiter à avoir une encoche légèrement plus petite que les modèles actuels.

L’explication la plus plausible est qu’il s’agit d’une erreur de montage en post-production, où une superposition numérique a été utilisée sur l’iPhone dans la main du personnage de la série pour rendre l’écran plus visible aux téléspectateurs.

C’était agréable de rêver quelques minutes, n’est-ce pas ?