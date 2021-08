Le leaker Jon Prosser a publié de nouvelles informations sur la possible présentation et la date de lancement de l’iPhone 13.

Dans un nouvel article publié sur Front Page Tech, Prosser confirme les rapports précédents selon lesquels l’iPhone 13 sera disponible en pré-commande le vendredi 17 septembre, avec une date de sortie prévue pour le vendredi 24 septembre suivant.

Selon le site de e-commerce chinois IT Home, Apple prévoit également de lancer la gamme iPhone 13 le 17 septembre en précommande et, selon d’autres sources, cette date serait la plus accréditée.

Cela signifie que l’événement Apple pourrait avoir lieu le mardi 14 septembre.