La vice-présidente d’Apple, Lisa Jackson, a récemment parlé des réglementations environnementales à venir, de la position d’Apple sur la confidentialité et de la prochaine fonctionnalité de détection CSAM.

Lisa Jackson est vice-présidente de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales d’Apple et ancienne administratrice de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis. Un nouveau projet de loi sur les infrastructures menace les entreprises américaines, et Lisa Jackson a partagé ses réflexions sur les changements possibles :

« Nous nous sommes engagés depuis des années en faveur de l’énergie propre et du changement climatique et nous sommes donc très fiers d’avoir été, je crois, la première entreprise à se prononcer en faveur de la norme zéro émission, qui fait partie de ce nouveau projet de loi sur les infrastructures dans le États Unis. »

Apple a également annoncé un nouveau programme qui soutiendra les entreprises dirigées par des minorités qui s’efforcent de résoudre les problèmes climatiques :

« Pour la communauté des affaires, c’est le moment où le leadership d’entreprise ne pourrait pas être plus important. Cela signifie dire à nos clients, dire au monde, que nous le comprenons. Que notre façon de faire des affaires doit aussi être bonne pour la planète. »

L’interview est passée par la confidentialité et la discussion de la fonction de suivi CSAM d’Apple. Lisa Jackson affirme que l’engagement envers la vie privée n’a pas faibli et que les valeurs de l’entreprise n’ont pas changé.