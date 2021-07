La vice-présidente de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales d’Apple a parlé de divers sujets environnementaux et a appelé les chefs d’entreprise à prendre des mesures contre le changement climatique.

Avec l’ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger, Lisa Jackson a parlé de la protection de l’environnement et des initiatives d’Apple lors du Sommet mondial autrichien annuel.

« Apple est déjà neutre en carbone et nous avons engagé l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement vers le même objectif d’ici 2030. Pour lutter contre le changement climatique mondial, les entreprises doivent démontrer que la neutralité climatique est possible et travailler avec les gouvernements pour parvenir à un changement systémique. »

Ce n’est pas la première fois que Jackson parle des objectifs d’Apple d’être 100% sans carbone, y compris les industries qui travaillent avec l’entreprise.

En mars, Apple a annoncé que 110 fournisseurs s’engageaient à produire 100% d’énergie renouvelable. La société a déclaré que les engagements équivalent à environ 8 gigawatts d’énergie propre et éviteront de générer 15 millions de tonnes de CO2e par an.

Sur Twitter, Lisa Jackson a remercié Schwarzenegger et a déclaré que les chefs d’entreprise « ont la responsabilité de faire le bien pour la planète ».

Pendant ce temps, Apple a commencé à cartographier le pays autrichien pour intégrer Look Around à l’application Plans. Plusieurs voitures Apple parcourent en effet les routes d’Autriche pour ajouter des détails et de nouvelles fonctionnalités dans Plans d’ici la fin de l’année.