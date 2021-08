Samsung a commencé à préparer sa ligne de production dédiée aux écrans OLED qui seront normalement utilisés dans les futurs MacBook Pro, selon de nouvelles informations partagées par The Elec.

Le rapport nous apprend que Samsung Display a en effet débuté le développement d’un nouveau processus de production pour les écrans OLED. Cette nouvelle capacité de production sera utilisée par Apple pour les futurs MacBook OLED.

Pour rappel, DigiTimes a annoncé qu’Apple devrait sortir un MacBook Pro de 16 à 17 pouces avec un écran OLED en 2022. Apple aurait également prévu un iPad de 10,9 pouces et un iPad Pro de 12,9 pouces avec écrans OLED pour la même année.

Cette année, Apple a lancé un nouveau ‌iPad Pro‌ avec un écran mini-LED et devrait être à quelques semaines du lancement de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces mis à jour avec une technologie d’affichage similaire. DigiTimes a déclaré qu’Apple permettrait aux ‌iPad‌ et MacBook avec écrans OLED et mini-LED, qui sont des technologies considérablement différentes, de coexister au sein de leurs gammes de produits respectives.

Apple utilise actuellement des écrans OLED dans ses iPhone phares, ses Apple Watch et la barre tactile dans les MacBook Pro actuels. Pour l’heure, le géant californien n’a pas encore étendu la technologie OLED à d’autres produits, mais cela ne devrait plus trop tarder.