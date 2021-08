Les fournisseurs d’Apple ont enfin commencé la production de masse des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. L’objectif est d’atteindre jusqu’à 800 000 expéditions mensuelles d’unités d’ici la fin novembre, selon un nouveau rapport de DigiTimes.

Après des mois de rumeurs, le lancement des prochains MacBook Pro 14″ et 16″ semble être proche. Plusieurs rapports ont suggéré qu’Apple prévoyait un automne chargée de lancements de produits, notamment de nouveaux iPhone, Apple Watch et AirPods.

D’après ce que l’on sait aujourd’hui les futurs MacBook Pro, qui devraient embarquer un tout nouvel écran mini-LED, un design mis à jour et une puce de silicium Apple plus puissante, feront leurs débuts avant la fin de l’année. Il a été largement rapporté que leur production avait commencé au troisième trimestre de l’année, et le nouveau rapport de DigiTimes confirme ces rapports.

Un précédent rapport de DigiTimes indiquait que les nouveaux ordinateurs portables seraient lancés en septembre, probablement aux côtés des prochains iPhone 13 et Apple Watch Series 7. Bien que cela soit théoriquement possible, Apple se contenterait probablement d’organiser un deuxième événement cet automne entièrement dédié au Mac plutôt que de l’inclure dans la keynote prévue pour l’iPhone en septembre.

La semaine dernière, Apple a déposé plusieurs produits inédits, notamment des Mac et des montres Apple dans la base de données eurasienne. Bien que le dépôt n’inclue que les identifiants du modèle, il s’agira probablement des prochains MacBook Pro et Apple Watch Series 7.

Comme la demande des nouveaux MacBook Pro risque d’être forte, comme à chaque fois, Apple aurait investi plus de 200 millions de dollars pour sécuriser la capacité de production supplémentaire pour les écrans mini-LED. La firme californienne a également activement recherché des fournisseurs supplémentaires pour sa chaîne d’approvisionnement.

Normalement, il ne devrait donc pas y avoir de problèmes de stock au moment du lancement.