Apple a enregistré de nouveaux modèles d’Apple Watch auprès de la Commission économique eurasienne, environ un mois avant l’annonce de la nouvelle Apple Watch Series 7.

Les nouveaux modèles d’Apple Watch référencés dans les derniers documents de la Commission économique eurasienne sont : A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 et A2478. Il est difficile d’obtenir beaucoup de détails à partir des numéros de modèle Apple, mais les données de la base de données sont souvent un bon indicateur des délais de sortie. Des modèles d’iPhone 13, par exemple, sont apparus dans la base de données réglementaires en juin dernier.

Dans le passé, cette base de données a révélé les prochaines versions de certains produits Apple, notamment les premiers Mac avec Apple Silicon, l’iPhone 12 et d’autres produits. Apple, mais aussi d’autres sociétés, sont tenus de soumettre ces documents à la CEE avant la sortie de nouveaux produits.

La nouvelle Apple Watch Series 7 présentera un tout nouveau design, avec des bordures très fines autour de l’écran et un cadre latéral plat similaire à celui déjà vu sur l’iPhone 12. Le nouveau modèle comportera un processeur S7 plus rapide, une nouvelle « fonctionnalité ultra-large bande » et une batterie plus grande. De plus, pour la première fois, une nouvelle couleur verte pourrait faire ses débuts.

Combien d’entre vous attendent l’annonce de la nouvelle Apple Watch Series 7 ?