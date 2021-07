Avec le documentaire « Watch the Sound with Mark Ronson », nous ferons un voyage dans l’histoire de la musique du point de vue de la technologie et de l’innovation.

Les nouvelles docuseries Watch the Sound with Mark Ronson ont été créées par le producteur oscarisé (et plusieurs fois GRAMMY) Morgan Neville. Dans chaque épisode, Ronson explore l’intersection de la musique avec l’art et la technologie en discutant avec des légendes et des icônes de la musique dont Paul McCartney, Questlove, King Princess, Dave Grohl, Ad-Rock et Mike D des Beastie Boys, Charli XCX et d’autres, pour découvrir les façons dont certains outils uniques ont influencé leur travail.

La série commence par un épisode consacré à l’autotune, la technologie controversée qui résout les problèmes vocaux et fait des merveilles même avec des chanteurs moins qualifiés :

« Quand Kanye West est sorti avec ‘808s & Heartbreak’ en 2008, ça a un peu changé mon point de vue, parce que Kanye n’a jamais prétendu être un chanteur, mais il a trouvé cet instrument, l’autotune, qui lui a permis d’obtenir ces mélodies extraordinaires qui étaient dans sa tête qu’il n’aurait jamais pu atteindre autrement. »

D’autres épisodes concernent le sujet tout aussi controversé de l’échantillonnage, ainsi qu’une utilisation moins évidente de la technologie, comme la façon dont les Beatles ont accéléré la voix ou les Beastie Boys ont délibérément introduit une distorsion. Ronson dit que la série rend également un hommage approprié aux pionniers comme Delia Derbyshire, dont la musique électronique des années 1960 – y compris le thème « Doctor Who » – est entrée dans l’histoire.

À la fin de chaque épisode, Ronson créera et dévoilera une pièce unique de musique originale en utilisant des technologies et des techniques révolutionnaires, notamment la réverbération, le synthétiseur, l’autoréglage, la boîte à rythmes, l’échantillonnage et la distorsion.

Les six épisodes de Watch the Sound avec Mark Ronson sont déjà disponibles sur TV+.