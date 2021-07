Quand Apple a autorisé « Whatch the Sound », elle a demandé à Mark Ronson de créer une série « tech and geek » pour les fans de musique.

Mark Ronson dit que la série parlera un peu moins de technologie qu’Apple ne l’avait laissé entendre dans la première bande-annonce, et plus de la façon dont certains outils et technologies ont inspiré les artistes et changé la musique pour toujours.

« Quand Apple TV+ a été lancé », raconte Ronson à Variety, « ils sont venus me voir et m’ont dit : ‘Nous voulons faire une émission sur l’éducation musicale, quelque chose de technologique et de brillant, mais aussi pour les mélomanes’ ».

Et encore :

« Ils m’ont mis en contact avec Morgan Neville… et j’adore son travail. C’est un grand mélomane. Mark Monroe était à bord pour produire, et je ne me rendais même pas compte de combien de choses il était responsable, comme ‘The Bee Gees: How Do You Mend a Broken Heart’.

Nous avons immédiatement commencé à réfléchir à ce que serait ce spectacle et c’est alors que nous avons décidé de le décomposer en six technologies que nous pensions être les plus importantes pour révolutionner la musique moderne, responsables des sons et des chansons qui font partie de nos vies. »

La série commence avec l’autotune, la technologie controversée qui résout les problèmes vocaux et fait des merveilles même avec les moins bons chanteurs :

« Quand Kanye West est sorti avec ‘808s & Heartbreak’ en 2008, ça a un peu changé mon point de vue, parce que Kanye n’a jamais prétendu être un chanteur, mais il a trouvé cet instrument, l’autotune, qui lui a permis d’obtenir ces mélodies extraordinaires qui étaient dans sa tête qu’il n’aurait jamais pu atteindre autrement. »

D’autres épisodes concernent le sujet tout aussi controversé de l’échantillonnage, ainsi qu’une utilisation moins évidente de la technologie, comme la façon dont les Beatles ont accéléré la voix ou les Beastie Boys ont délibérément introduit une distorsion.

Ronson dit que la série rend également un hommage approprié aux pionniers comme Delia Derbyshire, dont la musique électronique des années 1960 – y compris le thème « Doctor Who » – est entrée dans l’histoire.

« Il y a eu des moments où nous étions au milieu… et j’ai appelé Morgan en panique après avoir eu quelques soucis. Nous n’avons pas parlé des Panthers et j’ai pensé que les gens allaient nous tuer. Ou nous n’avions pas parlé de Metallica, mais ce n’est pas une anthologie. Nous essayons juste d’en faire autant que possible, et j’espère que si nous avons de la chance, nous pourrons faire une deuxième saison. »

Les nouvelles docuseries « Watch the Sound with Mark Ronson » proviennent du producteur oscarisé Morgan Neville et feront leurs débuts sur Apple TV+ le vendredi 30 juillet 2021.