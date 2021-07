Environ deux mois après la présentation des nouveaux iPhone, Apple aurait demandé aux fournisseurs de produire 20% de puces en plus que pour la gamme iPhone 12.

Selon WCCF Tech, Apple s’attend à une augmentation de la demande pour l’iPhone 13 et a donc commandé plus de 100 millions de puces A15 Bionic. En pratique, c’est 20% de plus qu’en 2020 en vue du lancement de l’iPhone 12 et l’objectif est clair : éviter les problèmes de disponibilité après le lancement des nouveaux modèles.

La même source indique que certaines de ces puces pourraient également être utilisées pour les iPad mini de sixième génération – dont le lancement est prévu entre octobre et novembre – si la demande pour l’iPhone 13 est plus lente que prévu.

Quant à l’A15 Bionic, la puce devrait toujours être composée d’un total de six cœurs, dont deux sont conçus pour la haute performance et les quatre autres pour l’efficacité énergétique, tout comme le modèle 2020. Les améliorations seront liées au nouveau processus de fabrication 5 nm+ de TSMC, qui peut garantir de meilleures performances et une consommation de batterie inférieure.