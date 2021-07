Selon une rumeur en provenance de Chine, l’iPhone 13 pourrait prendre en charge une vitesse de charge plus rapide que la génération précédente.

Pour rappel, l’iPhone 12 supporte la charge rapide jusqu’à 20 W. Même si nous utilisons un adaptateur mural plus puissant, l’iPhone ne dépassera jamais 20 W lors de la charge. Selon la rumeur du jour, avec le lancement de l’iPhone 13, Apple sortira un nouvel adaptateur secteur de 25W, qui sera à nouveau vendu comme accessoire séparé et ne sera pas inclus dans l’emballage. Le prix de vente ne devrait pas être très différent du modèle 20W actuel, qui coûte 25 €.

Le passage de 20W à 25W ne changera pas radicalement la vitesse de charge pour les utilisateurs. De plus, les prochains iPhone 13 seront tous équipés de batteries plus volumineuses que la génération actuelle, notamment pour mieux supporter l’écran ProMotion. De fait, on peut supposer que les temps de charge resteront quasiment les mêmes. L’iPhone 13‌ Pro et l’‌iPhone 13‌ Pro Max seront eux équipés d’écrans LTPO, qui non seulement offriront aux utilisateurs une meilleure expérience visuelle avec le taux de rafraîchissement ProMotion 120Hz, mais pourront également prendre en charge la fonctionnalité Always On Display.