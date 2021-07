En attendant la présentation du nouvel iPhone 13, Mark Gurman s’est exprimé précisément sur les nouveaux iPhone, anticipant ce qui pourrait être une nouveauté tant attendue.

Dans le nouvel épisode de sa newsletter Power On, Gurman a parlé des nouveaux iPhone et des nouveautés que nous pourrons voir lors de l’événement. Selon Bloomberg, le nouvel iPhone 13 connaîtra une augmentation de 20 % de sa production, un signal fort sur les attentes commerciales d’Apple.

Quelle sera l’actualité du nouvel iPhone 13 ? Mark Gurman semble n’avoir aucun doute :

« Je m’attends à une puce A15 plus rapide, une encoche plus petite, un nouvel écran pour une meilleure autonomie de la batterie, une fonctionnalité d’affichage toujours active de type Apple Watch et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. »

Bref, il ne semble y avoir aucun doute sur l’affichage, qui bénéficiera d’une augmentation du taux de rafraîchissement et pourrait enfin introduire le tant attendu « Always-on ». Maintenant, il ne reste plus qu’à comprendre si toutes ces rumeurs se refléteront réellement dans le produit final. Seul le prochain événement pourra faire la lumière sur toutes ces anticipations.

Qu’attendez-vous du prochain iPhone 13 ?