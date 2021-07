L’iPhone 13 qui sera lancé à l’automne pourrait intégrer le protocole WiFi 6E, donnant aux utilisateurs l’accès à une version étendue du framework WiFi 6 avec l’avantage supplémentaire d’une bande 6 GHz.

Selon DigiTimes, les prochains iPhone pourraient donc proposer une connexion WiFi améliorée. Apple a introduit le WiFi 6 avec l’iPhone 11 en 2019 pour offrir une vitesse et une sécurité considérablement améliorées par rapport à la génération précédente. Le WiFi 6E ajoute des changements minimes par rapport au WiFi 6, à l’exception d’une bande supplémentaire de 6 GHz, ce qui se traduira par une bande passante plus élevée et moins d’interférences pour les appareils prenant en charge le protocole.

DigiTimes indique que cette technologie deviendra la norme pour tous les appareils iOS et Android qui sortiront entre fin 2021 et 2022. La même source confirme également que le capteur LiDAR restera exclusif aux modèles Pro même avec la gamme iPhone 13.