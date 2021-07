Environ deux mois avant l’annonce officielle, Apple a demandé à ses fournisseurs d’accélérer la production de l’iPhone 13.

D’après Bloomberg, Apple prévoit de livrer 90 millions d’iPhone 13 d’ici la fin de l’année, signe d’un grand optimisme envers le prochain smartphone. Apple commande généralement environ 75 millions d’unités pour les futurs iPhone au cours de l’été entre septembre et octobre, mais cette année, la société souhaite augmenter sa production de 20%.

La principale raison de cette augmentation est liée au fait qu’Apple s’attend à plus de ventes, portées par le ralentissement progressif de la pandémie, la reprise économique et une nouvelle confiance en l’avenir. De plus, la technologie 5G est désormais beaucoup plus répandue qu’en 2020 et cela pourrait pousser davantage d’utilisateurs à opter pour un iPhone 5G.

Dans le rapport, Bloomberg confirme que les nouveautés de l’iPhone 13 ne seront qu’incrémentales par rapport aux modèles actuels, sans grande nouveauté. Le design restera pratiquement identique, à l’exception d’une encoche plus petite et des modifications apportées aux caméras arrière, tandis qu’au niveau matériel nous devrions avoir des écrans LTPO avec un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz sur les deux modèles Pro. Par ailleurs, il n’est pas exclu que le nom des nouveaux iPhone soit « 12s » et non « 13 ».