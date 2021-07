Avant même le lancement officiel, voici un comparatif photo entre l’iPhone 13 factice et l’actuel iPhone 12.

Les factices d’iPhone 13 sont des modèles créés à partir de dessins et de rendus CAO diffusés ces dernières semaines, afin de donner aux fabricants d’accessoires la possibilité de créer des coques adaptées avant même le lancement. Sauf surprise donc, le prochain iPhone 13 devrait être très similaire à ces modèles.

Voici à quoi pourrait ressembler l’arrière de l’iPhone 13 Pro Max, de l’iPhone 13 Pro, de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 mini :

Esthétiquement, l’iPhone 12 et l’iPhone 13 seront pratiquement identiques, à l’exception d’une encoche légèrement plus petite et de la disposition de la caméra arrière dans les modèles iPhone 13 et iPhone 13 mini. Sur les deux versions Pro, la bosse de la caméra arrière sera plus grande. Également sur les modèles Pro, il devrait y avoir de petites différences d’épaisseur, les nouvelles versions étant légèrement plus épaisses. De plus, le microphone a été déplacé sur le cadre supérieur de l’appareil.

Voici une comparaison entre l’appareil photo possible de l’iPhone 13 Pro et celui de l’iPhone 12 Pro.

En ce qui concerne l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini, Apple a réorganisé les objectifs de l’appareil photo dans une disposition diagonale qui comprend un flash en haut à droite et un microphone en bas à gauche, avec des objectifs larges et ultra-larges positionnés en diagonale les uns par rapport aux autres. Cela pourrait être une modification introduite par Apple pour prendre en charge la fonction de stabilisation du capteur, qui est actuellement limitée aux modèles Pro.

Les modèles factices suggèrent également que l’iPhone 13 comportera un tiroir SIM repositionné et de légères modifications quant à la position des boutons de volume.