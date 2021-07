Un fabricant d’accessoires chinois a partagé les images des iPhone 13 « factices » qui confirment ce qui a été vu et lu ces derniers jours.

Les unités ont une étrange finition en métal brossé et les images présentent évidemment des logos Apple flous. Ce sont des modèles prétendument fictifs des iPhone 13 que la société Benks a utilisés pour créer des coques pour le prochain smartphone Apple. Il n’y a aucun moyen d’établir comment Benks a reçu ces modèles, mais ils ressemblent beaucoup à d’autres modèles vus dans le passé. Le design de l’iPhone 13 devrait donc être très similaire à celui des modèles actuels, à l’exception du module photo plus important sur les modèles Pro et de la position diagonale des lentilles sur les modèles standards.

Sur l’iPhone 13 Pro et Pro Max, Apple devrait également introduire un écran ProMotion 120 Hz, mais il est aussi question d’un possible capteur d’empreintes digitales sous l’écran.