Apple pourrait apporter la technologie ProMotion aux modèles d’iPhone 13 Pro, puis l’étendre à la gamme complète qui sortira en 2022.

La technologie ProMotion offre un taux de rafraîchissement d’écran de 120 Hz, garantissant ainsi une qualité d’image supérieure. Les premiers iPhone à intégrer un écran ProMotion devraient être les modèles Pro et Pro Max qui sortiront plus tard cette année, mais de nouvelles rumeurs confirment que cette technologie arrivera sur toute la gamme iPhone 14 l’an prochain.

Pour les écrans LTPO sur l’iPhone 13‌ Pro et l’‌iPhone 13‌ Pro Max, Apple utilisera des panneaux fabriqués par Samsung, dont la production a commencé dès le mois de mai. Pour les écrans LTPS moins chers de l’iPhone 13‌ et de l’iPhone 13‌ mini, Apple s’appuiera sur LG.

Pour les iPhone de 2022, Apple devrait proposer deux modèles avec un écran de 6,1 pouces et deux modèles avec un écran de 6,7 pouces, en les différenciant toujours entre « standard » et « Pro ». Adieu le mini, bien sûr, mais aussi l’introduction de l’écran 120Hz ProMotion sur les quatre modèles. Pour cette raison, LG travaille à reconvertir ses lignes de production et à fournir à Apple des écrans avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Bien qu’il ne s’agisse que de rumeurs, il existe diverses raisons de croire qu’Apple pourrait réellement emprunter cette voie. Actuellement, en plus des différentes tailles et finitions d’écran, les iPhone haut de gamme et bas de gamme partagent le même design, limitant les différences de capacité de la batterie et de l’appareil photo.

L’année prochaine, Apple pourrait proposer un tout nouveau design « punch-hole » (perforé), avec une encoche totalement ou presque absente, sur les modèles Pro. À ce stade, il y aurait déjà une grande différenciation avec les versions standard et il n’y aurait pas de chevauchement si tous les écrans intégraient la technologie ProMotion.