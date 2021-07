Une nouvelle photo partagée sur Weibo montre quelles pourraient être les différences de taille entre les appareils photo de l’iPhone 12 et de l’iPhone 13.

Concrètement, nous voyons la coque d’un iPhone 13 Pro monté sur un iPhone 12 Pro et la grande différence de taille du module de la caméra arrière. Cette photo confirme les rumeurs précédentes selon lesquelles la caméra arrière serait l’une des rares différences esthétiques entre les deux générations d’iPhone, car les modèles 2021 offriront des objectifs de meilleure qualité et le capteur de stabilisation sur toute la gamme.

De plus, les modules de caméra plus grands sont probablement également dus aux capacités Ultra Wide améliorées de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max.