Ces dernières semaines, le débat sur le droit à la réparation est revenu encore plus fort, culminant aux États-Unis avec un décret signé par le président Biden.

Kyle Viens, fondateur et PDG d’iFixit, s’est également exprimé sur la question, avec une intervention résolument dure contre Apple et au-delà. Selon le PDG d’Apple, Microsoft et Samsung sont parmi les entreprises qui entravent le plus ce droit, rendant leurs appareils de plus en plus complexes à réparer.

Tel que rapporté par ZDNet, voici les mots du PDG d’iFixit :

« Apple est connue pour le faire avec ses puces informatiques. À l’intérieur du MacBook Pro se trouve une puce de charge particulière. De cette partie, il existe une version standard puis une version Apple légèrement modifiée, mais optimisée pour fonctionner sur cet ordinateur. Cette société est liée contractuellement à Apple. »

Kyle Viens a ensuite commenté la question du blanchiment d’argent :

« Apple cesse de fournir des services après sept ans, donc après sept ans, Apple a des entrepôts pleins de pièces de rechange et au lieu de les revendre sur le marché, elles sont détruites pour être recyclées. »

Le débat sur le droit à réparation est de plus en plus vif. Rappelons qu’Apple a depuis longtemps activé un programme dédié aux centres de réparation indépendants, un programme aux exigences très strictes. En effet, une certification des techniciens est requise en plus de l’utilisation de pièces et d’outils Apple vendus au même prix que les prestataires de services agréés Apple.