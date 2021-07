Le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, a parlé de l’importance du droit à la réparation et de l’impact que cela a eu sur sa vie.

Dans une vidéo postée par l’activiste Louis Rossmann, Steve Wozniak a parlé pendant près de 10 minutes de l’importance du droit à la réparation pour tous les utilisateurs : « Nous n’aurions pas eu d’Apple si je n’avais pas grandi dans un monde technologique très ouvert. À l’époque, lorsque vous achetiez des appareils électroniques comme des téléviseurs et des radios, chaque détail des circuits et des conceptions était inclus sur papier. Totalement open source. »

Le cofondateur d’Apple a ensuite expliqué à quel point les réparations peuvent être simples, surtout si vous disposez des manuels et des composants d’origine. Wozniak se concentre ensuite sur la façon dont Apple, au moins dans ses premières années, a été positivement influencé par les schémas ouverts de l’époque. « Quand j’ai lancé Apple, je ne pouvais jamais me permettre un téléscripteur pour l’entrée et la sortie. Tout a commencé par pouvoir réparer des choses, les modifier et les exploiter par soi-même ».

Partant de sa propre expérience de réparation, il s’est demandé : « Pourquoi arrêter la communauté de la réparation automobile ? Pourquoi arrêter le droit de réparer les choses que je possède ? Regardez l’Apple II. Il a été expédié avec des schémas complets ! Ce produit a été la seule source de profit pour Apple pendant les dix premières années de l’entreprise. »

« Il est temps de reconnaître le droit de réparer plus complètement », a poursuivi Wozniak. « Je pense que les entreprises l’inhibent car elles pourraient perdre le contrôle sur tout. »

Récemment, le président américain Joe Biden a demandé à la FTC de faire adopter une législation concernant le droit de réparation.