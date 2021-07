Le président Joe Biden demande à la Federal Trade Commission des États-Unis de rédiger de nouvelles règles pour renforcer le droit de recours des consommateurs.

Comme le rapporte Bloomberg, la nouvelle directive présidentielle semble mentionner les smartphones tels que l’iPhone. Cependant, la FTC décidera en fin de compte de la taille et de la portée de la directive.

Le président Biden devrait publier le décret dans les prochains jours pour favoriser « plus de concurrence dans l’économie, au service de prix plus bas pour les familles américaines et de salaires plus élevés pour les travailleurs américains ». Outre les clients d’appareils technologiques, la commande pourrait également profiter aux agriculteurs, qui doivent faire face à des coûts de réparation élevés de la part des fabricants de tracteurs et d’autres équipements.

Actuellement, près de la moitié des États américains envisagent le droit à la réparation. Par exemple, en juin, le Sénat de l’État de New York a voté en faveur d’une loi sur le droit à la réparation afin de garantir le droit des consommateurs et des magasins tiers de réparer les appareils électroniques. Une loi similaire pourrait bientôt être adoptée par le Parlement européen, obligeant Apple et d’autres fabricants à fournir des manuels et des composants originaux pour permettre à des tiers de réparer les appareils électroniques sans limitation.

Apple s’est toujours opposée au droit à la réparation, soulevant des inquiétudes quant à la sécurité des consommateurs et des appareils, car certaines réparations nécessitent des compétences techniques élevées que tous les centres de service tiers ne possèdent pas. Dans tous les cas, la firme de Cupertino a déjà lancé un programme de réparation indépendant en 2019 pour fournir à des sociétés tierces sélectionnées des outils, des formations et des ressources Apple.